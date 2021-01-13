Впервые с 1953 года в США смертную казнь применили к женщине

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Ее казнь откладывалась дважды

В штате Индиане впервые за 70 лет казнили Лизу Монтгомери, которую признали виновной в убийстве. Об этом пишет BBC.

В частности, в 2004 году Лиза Монтгомери убила в штате Миссури беременную женщину. Казнь состоялась через смертельную инъекцию в тюрьме в Терре-Хот, штат Индиана.

Отмечается, что ее казнь откладывалась дважды: из-за пандемии, а затем по решению суда.

К слову, последний раз смертная казнь к женщине в США применялась в 1953 году в штате Миссури. Тогда была казнена в газовой камере Бонни Хиди.

Напомним, недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о отмена смертной казни. Отметим, мораторий на смертную казнь в Казахстане был введен в 2003 году. С тех пор он приводился в исполнение один раз.