live
Новости » Мир Читати новину українською

Впервые после штурма Капитолия Мелания Трамп прокомментировала захват и обратилась к людям

Первая леди США осудила попытку силового захвата Капитолия

Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп осудила попытку захвата Капитолия сторонниками ее супруга, президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении жены американского главы на сайте Белого дома.

По ее словам, ей стыдно, что вокруг этих трагических событий ходили непристойные сплетни, необоснованные личные нападки и ложные обвинения. 

"Наш народ должен исцеляться цивилизованно. Не сомневайтесь в этом, я абсолютно осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии нашей страны. Насилие недопустимо", - заявила Мелания Трамп.

Новости по теме: Волнения в США: Почему американцы штурмовали Капитолий в Вашингтоне и какие это может иметь последствия

Напомним, представители Демократической партии в Конгрессе США формально внесли резолюцию "Об импичменте Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, за особо тяжкие преступления и проступки". Соответствующую резолюцию подписали по меньшей мере 218 демократов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Авиакатастрофа в Индонезии: Все, что известно о падении пассажирского самолета в море Авиакатастрофа в Индонезии: Найдено черные ящики самолета В Индонезии нашли останки тел и обломки самолета Sriwijaya Air Авиакатастрофа в Индонезии: Украинцев на борту самолета не было
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Новый бунт в США. Тарифный Майдан. Блокировка соцсетей. Игнорирование локдауна | Детали дня | 11.01.21
Требование - снизить тарифы! Дорогие дороги. Языковые баталии | Ток-шоу
Тарифные протесты. Доходы политиков. Подпольная вакцинация. Реформа Супрун | Ток-шоу
Новые карантинные ограничения. Тарифные протесты. Спасительная вакцина | Ток-шоу
Тарифные протесты. Украинцы возвращаются на заработки в ЕС. Нарушение локдауна | # Новости | 11.01.21