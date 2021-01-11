Впервые после штурма Капитолия Мелания Трамп прокомментировала захват и обратилась к людям

Первая леди США осудила попытку силового захвата Капитолия

Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп осудила попытку захвата Капитолия сторонниками ее супруга, президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении жены американского главы на сайте Белого дома.

По ее словам, ей стыдно, что вокруг этих трагических событий ходили непристойные сплетни, необоснованные личные нападки и ложные обвинения.

"Наш народ должен исцеляться цивилизованно. Не сомневайтесь в этом, я абсолютно осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии нашей страны. Насилие недопустимо", - заявила Мелания Трамп.

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Напомним, представители Демократической партии в Конгрессе США формально внесли резолюцию "Об импичменте Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, за особо тяжкие преступления и проступки". Соответствующую резолюцию подписали по меньшей мере 218 демократов.