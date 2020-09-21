Возможный преемник Меркель заявил, что Путин виноват в притоке беженцев в ЕС

Фридрих Мерц Фото из открытых источников

Мерц также поддержал ужесточение мер в отношении РФ, учитывая ситуацию с Навальным

Один из ведущих политиков от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц раскритиковал политику президента РФ Владимира Путина и заявил, что именно он виноват в притоке беженцев в Евросоюз. Об этом сообщает DW.

"Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома для людей преклонного возраста", - заявил Мерц относительно войны в Сирии.

Он также отметил, что приток беженцев в Европу во многом вызван "варварскими военными действиями со стороны российской армии, за которые несет ответственность Путин".

Как отмечается, представитель Христианско-демократического союза поддержал ужесточение курса федерального правительства по отношениям с РФ, после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Мерц также подчеркнул, что эскалация напряженности в двусторонних отношениях в настоящее время исходит не от Германии или от Европы, а "исключительно от России".

По мнению немецкого политика, поскольку Россия не ведет расследование этого преступления на своей территории, "пришло время задать вопрос: можем ли мы продолжать действовать так, как раньше".

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что правительство Германии предлагало США миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода "Северный поток-2".