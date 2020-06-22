Возле Стоунхенджа нашли кольцо шахт, вырытых в эпоху неолита

Они окружают древнее поселение Даррингтон Уоллс за три километра от Стоунхенджа

Археологи обнаружили кольцо доисторических шахт, которые вырыты тысячи лет назад возле Стоунхенджа. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, команда ученых из университетов Сент-Эндрюс, Бирмингем, Уорика, Глазго и Университета Уэльса Тринити Сент-Дэвид выявила круг шириной 2 км, состоящий из крупных шахтных валов диаметром более 10 м и глубиной 5 м.

Шахты вокруг Стоунхенджа Фото из открытых источников

Шахты вокруг Стоунхенджа Фото из открытых источников

Они окружают древнее поселение Даррингтон Уоллс за три километра от Стоунхенджа.

По предварительным данным, сооружение было построено в эпоху неолита, ему более 4,5 тыс. лет.

Эксперты считают, что более 20 валов служили границей священной области, связанной со Стоунхенджем.

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Напомним, команда из 12 геологов и археологов со всей территории Соединенного Королевства обнародовала исследование, которое прослеживает путь некоторых небольших камней от доисторического памятника до двух карьеров в западном Уэльсе.