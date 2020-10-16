Возле Парижа мужчина обезглавил учителя истории, который демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда

Улица, где застрелили злоумышленника Le Parisien

Учитель использовал карикатуры как материал на уроках о свободе слова

В городе Конфлан-Сент-Онорин, что неподалеку от столицы Франции, неизвестный перерезал горло преподавателю средней школы, который во время урока о свободе слова показывал карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. Об этом сообщает Le Parisien.

Согласно сообщению, инцидент произошел вечером в пятницу, 16 октября. Мужчину нашли обезглавленным возле учебного заведения, где он работает. Правоохранителей на место вызвали свидетели.

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Как отмечается, нападавшим был 18-летний парень чеченской национальности. Он опубликовал ужасное видео с отрубленной головой перед тем, как был застрелен правоохранителями. Также проверяется информация о наличии взрывчатки на теле нападавшего.

Кроме этого, известно, что расследованием этого дела занимается антитеррористическая прокуратура Франции.

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Напомним, в конце сентября в Париже нападавший, вооруженный ножом, ранил четырех человек возле бывшей редакции сатирического издания Charlie Hebdo.

Именно в это время длился судебный процесс по делу о террористической атаке на Charlie Hebdo в 2015 году, в которой погибли 17 человек. Причиной этого стала карикатуры на пророка Мухаммеда.