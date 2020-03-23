Возле Новой Зеландии нашли гигантский пресноводный заповедник под морским дном

Новая Зеландия из открытых источников

Этот водоносный горизонт в будущем может помочь предотвратить засуху и смягчить последствия изменения климата

Под слоем морской воды у южных берегов Новой Зеландии нашли огромный объем пресной воды, который требует тщательного изучения. Об этом сообщает Science Alert.

Согласно сообщению, новейшие методы сейсмологической разведки в комбинации со сканированием с помощью электромагнитных волн позволили ученым обнаружить колоссальный по объему водоносный горизонт, что в будущем может помочь предотвратить засуху и смягчить последствия изменения климата в ближайшие годы.

"У нас есть небольшой набор данных, на основе которого нам удалось создать трехмерное моделирование водоносного горизонта. И оно поражает воображение - речь идет об огромной пресноводной системе, спрятанной под морским дном. Согласно предварительным данным, объем пресноводного заповедника составляет более 2 тыс. куб. км" , – сказал Джош Маунтджой, который принимал участие в экспедиции морской геологии.

Он отметил, что ученые применили технологии дистанционного сканирования, а также компьютерное моделирование, чтобы получить сведения о новом для науки водоносном горизонте. Теперь исследователи готовятся к экспедиции, которая позволит лучше изучить находку.

Напомним, ранее ученые из Германии предлагали привлечь стада крупных копытных животных – лошадей, северных оленей и бизонов для борьбы с таянием вечной мерзлоты в Арктике.