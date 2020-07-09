Возле границы Латвии обнаружили российские корабли
Корабли обнаружили в шести милях от территориальных вод государства
В Балтийском море вблизи Латвии зафиксировали появление военных кораблей Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Латвии в Twitter.
Как отмечается, морские судна обнаружили в шести милях от территориальных вод Латвии – в эксклюзивной экономической зоне страны.
В целом латвийские военнослужащие распознали семь кораблей Вооруженных сил Российской Федерации, среди которых корветы "Советск" и "Мытищи" класса "Каракурт", корветы "Ливень" и "Пассат" класса "Нанушка", корветы "Димитровград" и "Чувашия" класса "Тарантул" и корвет "Серпухов" класса "Буян-М".
Напомним, в прошлом году над Балтийским морем вблизи государственной границы Латвии обнаружили два российских бомбардировщика Су-24.
Перед этим возле территориальных вод страны было зафиксировано еще пять российских самолетов.