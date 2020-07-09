Возле границы Латвии обнаружили российские корабли

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Корабли обнаружили в шести милях от территориальных вод государства

В Балтийском море вблизи Латвии зафиксировали появление военных кораблей Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Латвии в Twitter.

Как отмечается, морские судна обнаружили в шести милях от территориальных вод Латвии – в эксклюзивной экономической зоне страны.

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В целом латвийские военнослужащие распознали семь кораблей Вооруженных сил Российской Федерации, среди которых корветы "Советск" и "Мытищи" класса "Каракурт", корветы "Ливень" и "Пассат" класса "Нанушка", корветы "Димитровград" и "Чувашия" класса "Тарантул" и корвет "Серпухов" класса "Буян-М".

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Напомним, в прошлом году над Балтийским морем вблизи государственной границы Латвии обнаружили два российских бомбардировщика Су-24.

Перед этим возле территориальных вод страны было зафиксировано еще пять российских самолетов.