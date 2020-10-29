Воздушный шар Google с интернетом установил рекорд в стратосфере

Устройство компании провело в воздухе 312 дней, что на 89 дней дольше, чем раньше

"Устройство компании провело в воздухе 312 дней. Это на 89 дней дольше, чем раньше. Шар сначала был запущен в Пуэрто-Рико, после чего его направили в Перу, где он в течение трех месяцев служил точкой доступа в сеть. Затем он перелетел через Южную Атлантику, Индийский океан и отправился в Мексику. За 10 месяцев шар суммарно пролетел около 135 тысяч миль", - говорится в сообщении.

Воздушный шар Google, раздающий интернет, пробыл в стратосфере 312 дней Блог Loon

Технический директор Loon Сальваторе Кандидо рассказал, что этого удалось достичь благодаря специально разработанному дизайну и материалам.

Воздушный шар Google, раздающий интернет, пробыл в стратосфере 312 дней Блог Loon

"Прежде чем приступить к запуску, мы сделали миллионы симуляций. Это позволило разработать оптимальную модель шара с распределенной нагрузкой. По словам Кандидо, некоторые из испытанных прототипов выглядели очень странно, из-за чего жители Кентукки ошибочно принимали их за НЛО", - сказал Кандидо.

Прототип испытательного шара жители Кентукки ошибочно принимали за НЛО Блог Loon

Во время полета инженеры круглосуточно следили за телеметрией шара, чтобы в будущем внести необходимые коррективы в конструкцию устройства. Кроме этого, навигационная система определяет оптимальную высоту для полета, чтобы шар сохранял необходимый уровень температуры. Инженеры подчеркнули, что увеличение продолжительности полетов снизит стоимость каждого летного часа. Кроме этого, инженеры смогут предоставлять доступ к сети в таких отдаленных местах, как Тихий океан.