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Воздушные шары и антигосударственная символика: Беларусь обвинила Литву в нарушении воздушного пространства

Фото из открытых источников

Чтобы остановить движение пуль, применили вертолеты Ми-24

Министерство обороны Республики Беларусь заявило, что Литва нарушила воздушное пространство страны, запустив воздушные шарики с красно-бело-красным флагом. Об этом сообщает пресс-служба белорусского ведомства

"23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в Минобороны рассказали, что полет воздушных шаров прекратили без применения оружия, а благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО. 

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Напомним, недавно МИД Литвы внесло президента Беларуси Александра Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд в страну. 

Ранее во время внеочередной сессии Сейма Литвы была принята резолюция о непризнании результатов выборов президента Беларуси и введении санкций в отношении должностных лиц этой страны. 

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