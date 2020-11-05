ВОЗ заявляет о "взрывном" росте COVID-больных в Европе
На такое масштабное увеличение случаев заболевания требуются лишь пара дней
Отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе сообщил, что наблюдает "взрывной" рост случаев заболевания в европейском регионе, и предупредило, что уровень смертности растет. Об этом сообщает Medical Xpress.
"Мы действительно видим взрыв в том смысле, что нужны лишь пара дней, чтобы в европейском регионе заболеваемость увеличилась на миллион случаев", - отметил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.
По его словам, имеющийся "статус-кво не является вариантом" - не может никого устраивать, и призвал к "пропорциональным целевым мероприятиям".
Клюге отметил, что правительства стран должны принимать во внимание две вещи: "согласованность, чтобы люди видели, что дело серьезное, и предсказуемость, чтобы люди знали, если достигается этот порог, вот что должно произойти.
Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что многие страны Европы столкнулись со сложнейшей ситуацией во время борьбы с распространением коронавирус. Правительства этих европейских стран должны взять коронавирус под контроль, но они очень ограничены в мерах.