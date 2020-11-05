ВОЗ заявляет о "взрывном" росте COVID-больных в Европе

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На такое масштабное увеличение случаев заболевания требуются лишь пара дней

Отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе сообщил, что наблюдает "взрывной" рост случаев заболевания в европейском регионе, и предупредило, что уровень смертности растет. Об этом сообщает Medical Xpress.

"Мы действительно видим взрыв в том смысле, что нужны лишь пара дней, чтобы в европейском регионе заболеваемость увеличилась на миллион случаев", - отметил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

По его словам, имеющийся "статус-кво не является вариантом" - не может никого устраивать, и призвал к "пропорциональным целевым мероприятиям".

Клюге отметил, что правительства стран должны принимать во внимание две вещи: "согласованность, чтобы люди видели, что дело серьезное, и предсказуемость, чтобы люди знали, если достигается этот порог, вот что должно произойти.

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Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что многие страны Европы столкнулись со сложнейшей ситуацией во время борьбы с распространением коронавирус. Правительства этих европейских стран должны взять коронавирус под контроль, но они очень ограничены в мерах.