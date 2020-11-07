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ВОЗ заявила об обнаружении коронавируса в норок в шести странах мира

Норки Reuters

По предварительным данным, вирус передавался от людей к животным, но существует вероятность обратной передачи

Больные коронавирусом COVID-19 норки обнаружены на фермах в шести странах мира. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что кроме Дании, где о зараженных животных сообщалось ранее, COVID-19 у норок зафиксировали в Испании, Италии, США, Нидерландах и Швеции. Сейчас в ВОЗ считают, что во всех случаях болезнь передавалась животным от людей, однако существует вероятность обратной передачи.

В связи с этим ВОЗ рекомендует усилить контроль над местами скопления животных и соблюдать все меры защиты. Прежде всего речь идет о фермах с норками, в которых необходимо продолжать исследование мутаций вируса.

Напомним, недавно правительство Дании анонсировало введение дополнительных ограничений в шести северных муниципалитетах страны, которые потенциально могут пострадать от мутированной формы COVID-19. Тогда ввести ограничения решили именно из-за коронавируса у норок.

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Ранее сообщалось, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 3-4 декабря проведет заседание с целью обсуждения ситуации с коронавирусом в мире. На заседании поднимут вопрос международноого взаимодействия по борьбе с COVID-19.

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