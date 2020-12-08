ВОЗ выступила против принудительной вакцинации от COVID-19

ВОЗ против принудительной вакцинации от COVID-19 Фото из открытых источников

Однако в отдельных случаях у людей могут потребовать сделать прививку

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 7 декабря заявила директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайан, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не думаю, что требовать — это то направление, в котором надо двигаться, особенно с этими вакцинами", — цитируют представительницу ВОЗ западные СМИ.

Однако, О'Брайан допустила, что лицам определенных профессий могут настоятельно рекомендовать сделать прививку или даже требовать ее у таких лиц. В частности, это касается медиков в отделениях интенсивной терапии - ради безопасности медработников и пациентов.

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Кроме этого, в ВОЗ порекомендовали странам вместо принудительной вакцинации вызвать доверие у населения к недавно созданному препарату от коронавируса.

"Нам нужно убеждать людей (в полезности вакцин - ред.), и нам нужно уговаривать их", - заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан.

Напомним, во вторник 8 декабря Британия начала вакцинировать население от коронавирусной болезни COVID-19. Первыми прививки получают медики и люди старше 80 лет.