ВОЗ: Вторая волна COVID-19 может убить миллионы людей

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В ВОЗ сравнили СOVID-19 с "испанкой", унесшей жизни 50 миллионов людей

В ВОЗ предупредили, что от коронавирусной болезни могут погибнуть миллионы людей, если мир столкнется с второй волной COVID-19. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, пока пандемия развернулась так, как ожидали чиновники ВОЗ. Однако, вспышка коронавируса напоминает эпидемию испанского гриппа, который унес жизни более 50 миллионов граждан по всему миру.

В связи с этим в ВОЗ предположили, что COVID-19 может распространяться по идентичному сценарию.

"Сравнение с испанским гриппом, который вел себя точно так же, как COVID: он снизился летом и жестоко восстановился в сентябре и октябре, создав 50 миллионов смертей во время второй волны", – заявил чиновник ВОЗ.

Также в организации отметили, что в настоящее время ряд стран мира начинают ослаблять карантинные ограничения, которые были введены в начале пандемии, что также составляет риск начала второй волны.

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Напомним, недавно глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что последствия коронавируса в мире будут ощущаться в течение ближайших десятилетий.