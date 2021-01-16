ВОЗ: Вакцинацию населения от СOVID-19 начали 46 стран

Программу по вакцинации начали почти пол сотни стран мира Фото из открытых источников

Из них 38 стран — государства с высоким уровнем дохода

В 46 странах мира началась кампания по вакцинации населения от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом во время брифинга сообщила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао, передает Business Standart.

Как отмечается, 38 из 46 стран, которые начали вакцинацию, являются государствами с высоким уровнем дохода. По словам Симао, ВОЗ с помощью механизма COVAX планирует посодействовать началу вакцинации и в странах с низким уровнем дохода. В организации надеются начать этот процесс в феврале 2021 года.

Кроме того, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил необходимость вакцинировать лиц, входящих в группу высокого риска.

"Я хочу, чтобы вакцинация проводилась в каждой стране в течение ближайших 100 дней, чтобы сначала защитить медицинских работников и тех, кто входит в группу риска", — заявил Гебреисус.

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Напомним, недавно Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Вместе с тем в ВОЗ отметили, что в отдельных случаях у людей могут потребовать сделать прививку.