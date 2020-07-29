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ВОЗ указывают на молодежь, как главных распространителей коронавируса

Ханс Клюге Фото из открытых источников

Такое же мнение высказывают в Нидерландах и Франции

Представители Всемирной организации здравоохранения и органов по вопросам общественного здравоохранения нескольких стран Европы считают, что молодежь является главным распространителем коронавируса. Об этом сказал региональный директор ВОЗ в Европейском регионе Ханс Клюге в интервью BBC.

"Мы получаем сообщения от органов здравоохранения некоторых стран о том, что большая доля людей с новой инфекцией наблюдается среди молодежи. Для меня это достаточно твердый аргумент, чтобы переосмыслить то, как лучше это донести до молодых людей", - отметил он.

Кроме того, о молодежи, как основного распространителя коронавируса, говорят и в других странах Европы. Так, в Нидерландах обнаружили, что среди людей младшего возраста вирус распространяется быстрее, чем среди старших.

В свою очередь, глава департамента здравоохранения французского региона Бретань Анн-Брияк Били заявила, что недавние вспышки коронавируса связаны с поведением людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые не придерживаются социального дистанцирования.

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Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире усиливается. Он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию.

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