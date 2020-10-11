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ВОЗ третий день подряд зафиксировала антирекорд по приросту зараженных коронавирусом

ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по приросту зараженных коронавирусом Фото из открытых источников

Всего в мире коронавирусом заразились более 36 миллионов жителей планеты

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый антирекорд по ежедневному приросту количества зараженных коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные на сайте организации. 

Так, за прошедшие сутки, 10 октября, в мире лабораторно подтвердили 383 359 случаев коронавируса. Заметим, максимальный показатель прироста больных COVID-19 в мире фиксируют третий день подряд. 

По данным ВОЗ, лидером по количеству новых случаев инфицирования является Индия. В течение последних суток здесь обнаружили более 73 тысяч новых больных. На втором месте антирейтинга находятся США (более 54 тысяч новых случаев), на третьем — Бразилия (более 27,7 тысяч).

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В целом в мире COVID-19 заразились 36 754 395 человек, из них 1 064 838 - умерли. 

Напомним, в пятницу ВОЗ также сообщала о рекордном показателе заражений коронавирусом - 338 779 новых случаев в сутки. 

Заметим, в субботу COVID-19 в мире заразились на 32,5 тысячи человек больше, чем в пятницу - тогда коронавирус диагностировали у 350 766 жителей планеты.

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