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ВОЗ прогнозирует, что пик COVID-19 в Италии спадет на этой неделе

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В ВОЗ убеждены, что эта неделя может стать решающей

На этой неделе Италия может достигнуть своего пика заболеваемости на коронавирус COVID-19. Об этом заявил помощник гендиректора стратегических инициатив Всемирной организации здравоохранения Раньери Гуерру, сообщает ANSA

"Замедление темпов роста заболеваемости COVID-19 – ред.) является чрезвычайно положительным фактором, и в некоторых регионах, я считаю, что мы близки к точке излома кривой, поэтому пик может быть достигнут на этой неделе, а потом он может начать спадать", - говорится в сообщении. 

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В частности, в ВОЗ убеждены, что эта неделя и начало следующей - могут стать решающими. Ведь в это время должны появиться видимые результаты мероприятий, которые были приняты итальянским правительством 15-20 дней назад.

Напомним, по состоянию на 08:00 среды, 25 марта, количество инфицированных коронавирусной болезнью COVID-19 составляла 422 989 человек. Однако, уровень смертности в течение суток не изменился - 3 281 человек.

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