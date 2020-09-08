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ВОЗ призывает все страны готовиться к новой пандемии

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус

 flickr.com

По словам главы организации, нынешняя пандемия коронавируса совсем не последняя

Всемирная организация здравоохранения призывает все страны мира готовиться к новым пандемиям и инвестировать в систему здравоохранения. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга относительно коронавируса COVID-19.

По его словам, нынешняя пандемия коронавируса вовсе не последняя.

"История учит нас, что вспышки и пандемии — это факт жизни. Но когда наступит следующая пандемия, мир должен быть готовым - более готовым, чем был на этот раз", — отмечают Гебреисус.

Также он отметил, что в последние годы многие страны пренебрегали сферой общественного здравоохранения, которая является основой в борьбе с пандемиями.

"Я призываю каждую страну инвестировать в систему здравоохранения, а именно в предотвращение, выявление и реагирование на болезни. Это поможет обеспечить более здоровое и безопасное будущее", - отметил глава ВОЗ.

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Напомним, пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года в Китае. С тех пор в мире было зафиксировано более 27 миллионов случаев COVID-19, из них более 890 тыс. человек умерли.

К слову, ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявляла, что массовая вакцинация от коронавируса в мире начнется не раньше середины 2021 года.

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