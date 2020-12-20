ВОЗ призвала Европу ужесточить карантинные ограничения из-за нового штамма коронавируса

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Новый штамм зафиксировали уже в Великобритании, Дании, Нидерландах и Австралии

Всемирная организация здравоохранения призвала страны Европы усилить противоэпидемические меры из-за распространения нового штамма коронавирусной болезни. Об этом сообщает RTL.

Отмечается, что сейчас за пределами Великобритании зафиксировано девять случаев нового штамма в Дании, а также по одному случаю в Нидерландах и Австралии. "По всей Европе, где передача является интенсивной и широко распространенной, странам необходимо удвоить свои меры контроля и профилактики", – сказали в ВОЗ.

Также известно, что несколько европейских стран уже решили прекратить все полеты из Великобритании. К такой инициативе присоединились Нидерланды, Бельгия, Италия, Австрия. Кроме того, такую меру могут поддержать Германия, Франция и другие страны.

Напомним, вчера, 19 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с полуночи воскресенья вводится тотальный локдаун из-за появления нового штамма коронавируса. Ученые предупреждают о чрезвычайно быстром распространении этого штамма.