ВОЗ предостерегает от лечения коронавируса антибиотиками

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Согласно проведенному исследованию, в Европе только 15% пациентов с COVID-19 нуждались в антибиотиках

Всемирная организация здравоохранения предостерегает от лечения коронавируса COVID-19 антибиотиками. В Европе возможен рост устойчивости к антибиотикам из-за неправильного использования этих препаратов во время пандемии. Об этом говорится в исследовании ВОЗ.

"Долгосрочная проблема неправильного использования антибиотиков отдельными людьми и медицинскими учреждениями ухудшается из-за пандемии COVID-19", - отмечают в организации.

При этом отмечается, что использование антибиотиков росло в течение пандемии вместе с количеством новых случаев заражения коронавирусом.

Согласно проведенному исследованию, 79-96% из тех, кто принимал антибиотики, не были заражены COVID-19, но пили лекарства, чтобы не заразиться. Среди тех, кто попал в больницу, всего 15% пациентов нуждались в антибиотиках, потому что у них были сопутствующие бактериальные инфекции.

В частности, третье поколение антибиотиков класса цефалоспорины может вскоре потерять свою эффективность, поскольку ряд европейских медицинских учреждений в начале пандемии пытались лечить коронавирус подобными препаратами.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что потребление антибиотиков в Украине выросло в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. В то же время глава Минздрава предупредил и об опасности самолечения.