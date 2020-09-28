ВОЗ планирует предоставить бедным странам 120 млн экспресс-тестов на COVID-19

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Такой шаг призван уравнять тестовый разрыв с богатыми странами

Всемирная организация здравоохранения вместе с ведущими партнерами договорились о плане предоставления 120 миллионов быстрых тестов на коронавирус COVID-19, чтобы помочь странам с более низким и средним уровнем дохода выровняться в тестовом разрыве с богатыми странами. Об этом сообщает АР.

Согласно сообщению, эта программа требует 600 миллионов долларов и должна начаться уже в следующем месяце, чтобы лучше обеспечить районы, где более сложная ситуация с ПЦР-тестами, которые часто применяются в более богатых странах.

Несмотря на то, что быстрые тесты, которые ищут антигены или белки, обнаруженные на поверхности вируса, считают менее точными, они являются гораздо более быстрыми, чем ПЦР-тесты. Такой шаг позволит медработникам в более бедных странах лучше понять, где вирус циркулирует.

"Эти тесты дают надежные результаты примерно за 15-30 минут, а не за часы или дни, по более низкой цене при менее совершенном оборудовании. Это позволит расширить тестирование, особенно в труднодоступных районах, не имеющих лабораторных учреждений или достаточно обученных медицинских работников для проведения ПЦР-тестов", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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Напомним, ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что от коронавируса в мире умер один миллион человек, однако эта цифра может увеличиться до двух миллионов.