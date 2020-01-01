ВОЗ одобрила к использованию первую вакцину от COVID-19

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В организации отмечают необходимость равного глобального доступа к вакцине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования, вакцину от коронавирусной болезни, разработанную компаниями Pfizer/BioNTech. Соответствующее заявление размещено на сайте ВОЗ.

"Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла мРНК-вакцину Comirnaty COVID-19 в список для экстренного использования, благодаря чему вакцина Pfizer/BioNTech стала первой, которая получила экстренную валидацию от ВОЗ с момента начала вспышки год назад", - говорится в сообщении.

Как отмечается, список ВОЗ по экстренному использованию (EUL) открывает двери для ускорения странами собственных законодательных процедур утверждения относительно импорта и применения вакцины.

Это также позволяет ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения закупать вакцину для распространения в странах, которые в этом нуждаются.

"Это очень позитивный шаг к обеспечению глобального доступа к вакцинам против COVID-19. Но я хочу подчеркнуть необходимость еще больших глобальных усилий для достижения достаточного количества вакцин, чтобы удовлетворить потребности приоритетных групп населения везде", - рассказала помощница гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый контракт на поставку вакцины от COVID-19 было подписано только в конце декабря из-за "вспышки национального эгоизма" в мире.