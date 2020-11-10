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ВОЗ назвала вакцину Pfizer "очень многообещающей"

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус

 Фото из открытых источников

Во Всемирной организации ожидают появления эффективной вакцины против коронавируса до конца этого года

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус назвал вакцину от коронавируса COVID-19 фармацевтической компании Pfizer "очень многообещающей". Об этом сообщает Reuters

Также Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что ВОЗ ожидает появление эффективной вакцины от COVID-19 до конца 2020 года. 

"Вакцина Pfizer очень многообещающая, мы также ожидаем больше и больше вариантов", - добавил Гебреисус.

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Кроме этого, региональный директор ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти добавил, что условия хранения вакцины Pfizer могут усложнить программу прививки. В частности, препарат нужно держать в чрезвычайно холодных хранилищах. Однако, это может быть проблемным в странах Азии или Африки, где климат теплый, а необходимая инфраструктура может отсутствовать.

Напомним, недавно Pfizer опубликовала результаты третьей стадии испытаний вакцины против коронавируса, которые доказали, что препарат помогает предотвратить заражение на 90%. Однако, пока страны не могут начать вакцинировать население этим препаратом.

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