ВОЗ назвала наиболее эффективное лекарство от COVID-19, и это не "Ремдесивир"

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреісус flickr.com

Результаты исследований показали, что "Ремдесивир" почти не уменьшает смертность

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что наиболее эффективным при лечении коронавируса COVID-19 оказался кортикостероид "Дексаметазон". Об этом сообщает в Twitter ВОЗ.

"На данный момент кортикостероид "Дексаметазон" до сих пор является единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с тяжелой формой заболевания", - сказал Гебреисус.

Также он отметил, что сейчас еще проводят немало текущих испытаний терапевтических препаратов. Ежемесячно выбирают около двух тысяч пациентов, чтобы оценить другие методы лечения, в частности моноклональные антитела и новые противовирусные средства.

По словам главы ВОЗ, промежуточные результаты испытаний теперь показывают, что такие известные препараты как "Ремдесивир" и "Интерферон" имеют незначительный или совсем не влияют на предотвращение смерти от COVID-19 или сокращение времени пребывания в больнице.

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Следует заметить, что в июне ВОЗ объявила, что прекращает проведение исследования препаратов с гидроксихлорохином, а в июле заявила, что больше не будет регистрировать пациентов для приема комбинации лопинавира и ритонавира.

Напомним, ранее директор ВОЗ по европейскому региону Ганс Клюге заявил, что смертность от коронавируса в Европе может вырасти в 4-5 раз по сравнению с апрельскими показателями.