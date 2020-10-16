ВОЗ назвала наиболее эффективное лекарство от COVID-19, и это не "Ремдесивир"
Результаты исследований показали, что "Ремдесивир" почти не уменьшает смертность
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что наиболее эффективным при лечении коронавируса COVID-19 оказался кортикостероид "Дексаметазон". Об этом сообщает в Twitter ВОЗ.
"На данный момент кортикостероид "Дексаметазон" до сих пор является единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с тяжелой формой заболевания", - сказал Гебреисус.
Также он отметил, что сейчас еще проводят немало текущих испытаний терапевтических препаратов. Ежемесячно выбирают около двух тысяч пациентов, чтобы оценить другие методы лечения, в частности моноклональные антитела и новые противовирусные средства.
По словам главы ВОЗ, промежуточные результаты испытаний теперь показывают, что такие известные препараты как "Ремдесивир" и "Интерферон" имеют незначительный или совсем не влияют на предотвращение смерти от COVID-19 или сокращение времени пребывания в больнице.
Следует заметить, что в июне ВОЗ объявила, что прекращает проведение исследования препаратов с гидроксихлорохином, а в июле заявила, что больше не будет регистрировать пациентов для приема комбинации лопинавира и ритонавира.
Напомним, ранее директор ВОЗ по европейскому региону Ганс Клюге заявил, что смертность от коронавируса в Европе может вырасти в 4-5 раз по сравнению с апрельскими показателями.