ВОЗ начала переговоры с Россией о вакцине от COVID-19

В организации хотят иметь больше информации о российской разработке

Российская вакцина от COVID-19 Минздрав РФ

Европейский офис Всемирной организации здравоохранения начал переговоры с Россией для получения более подробной информации о вакцине против COVID-19, которую недавно зарегистрировали в РФ. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что в организации хотят иметь больше данных относительно препарата. В частности, директор ВОЗ Ганс Клюге заявил, что организация приветствует все достижения в развитии вакцины, но каждый препарат должен проходить одинаковые клинические испытания, а российскую вакцину до сих пор протестовали лишь на нескольких десятках людей.

В то же время, Кэтрин Смоллвуд, сотрудница Европейского регионального бюро ВОЗ, сообщила, что обеспокоенность организации относительно вакцин касается безопасности людей. "Мы не занимаемся неудачной работой. Мы хотим действительно понять, на каком этапе находится вакцина, и получить как можно более полную информацию о шагах, которые уже были сделаны", – отметила Смоллвуд.

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Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Впоследствии в Минздраве РФ сообщили, что в стране изготовили первую партию препарата, а уже через несколько месяцев в России смогут производить 5 млн доз в месяц.

Тем не менее, разработку раскритиковали эксперты и ученые нескольких стран. В частности, Глава немецкой Федеральной врачебной палаты Клаус Райнгард, заявил, что одобрение вакцины без третьей фазы испытаний – это "рискованный эксперимент на людях", а Россия поступает безответственно, когда предлагает уже на этой стадии прививаться целым группам населения.