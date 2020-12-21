ВОЗ может уже до конца этого года одобрить использование вакцины Pfizer/BioNTech

Фото из открытых источников

Это станет толчком для обеспечения вакциной стран с низким и средним доходами

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает уже в этом месяце предоставить разрешение на экстренное использование вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает Reuters.

По словам помощницы генерального директора ВОЗ Марианджелы Симао, глобальный орган здравоохранения может принять решение по вакцине-кандидату Pfizer до конца года.

Новости по теме: В США начались поставки в больницы вакцины от коронавируса Moderna

Как отмечается, тогда развертывание программы COVAX о предоставлении прививок для стран с низким и средним доходами состоится до конца января или в начале февраля.

Напомним, ранее стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.