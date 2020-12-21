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ВОЗ может уже до конца этого года одобрить использование вакцины Pfizer/BioNTech

Фото из открытых источников

Это станет толчком для обеспечения вакциной стран с низким и средним доходами

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает уже в этом месяце предоставить разрешение на экстренное использование вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает Reuters

По словам помощницы генерального директора ВОЗ Марианджелы Симао, глобальный орган здравоохранения может принять решение по вакцине-кандидату Pfizer до конца года.

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Как отмечается, тогда развертывание программы COVAX о предоставлении прививок для стран с низким и средним доходами состоится до конца января или в начале февраля. 

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Напомним, ранее стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. 

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