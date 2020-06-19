ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу распространения COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус Фото из открытых источников

Причиной этого стало стремление стран ослаблять карантин и восстанавливать экономику

В пятницу, 19 июня, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, причиной этого стали попытки различных государств восстанавливать экономическую и социальную деятельность и ослаблять ограничительные меры.

"Мир сейчас в новой опасной фазе. Многим людям, по понятным причинам, надоело сидеть дома. Страны, по понятным причинам, стремятся восстанавливать экономическую и социальную деятельность. Но вирус, как и раньше, быстро распространяется. Он, как и раньше, приводит к смерти, и большинство людей уязвимы", – пояснил Гебреисус.

Также в ВОЗ сообщили, что за минувшие сутки, 18 июня в мире коронавирус подхватили более 150 тысяч человек, что стало рекордным дневным показателем от начала пандемии.

В частности, примерно половину из этих случаев обнаружили в Северной и Южной Америке. Кроме этого, пандемия продолжает активно распространяться в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

В связи с этим Всемирная организация призвала население мира серьезнее относиться к пандемии и продолжать придерживаться социальной дистанции, носить защитные маски, дезинфицировать руки и не подвергать опасности других.

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К слову, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер 19 июня в мире 8 546 919 больных COVID-19, из них 456 726 – погибли, а 25 403 498 пациентов выздоровели.

Напомним, недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предварительно определила три группы населения, которые получат вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 в первую очередь.