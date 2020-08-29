ВОЗ допустила казахстанскую вакцину от коронавируса к клиническим испытаниям

Иллюстративное фото thegaltimes.com

Вакцину создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших

Всемирная организация здравоохранения включила казахстанскую вакцину от COVID-19 в список допущенных к клиническим испытаниям. Об этом пишет "Казинформ".

Сообщается, что казахстанскую вакцину QazCovid-in разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки Министерства образования и науки Казахстана. Ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших в республике.

По данным издания, всего ВОЗ допустила 33 вакцины к клиническим испытаниям.

Клинические испытания планируют начать проводить на добровольцах в сентябре.

Новости по теме: ВОЗ начала переговоры с Россией о вакцине от COVID-19

Напомним, власти Индонезии запланировали в этом году начать вакцинацию населения против коронавирусной болезни COVID-19, чтобы уменьшить темп распространения заболевания в стране. Как отмечается, в течение следующих нескольких месяцев прививки от коронавируса запланировано провести примерно 15 миллионам жителей страны.