Восемь тысяч метров: Группа альпинистов впервые покорила вершину Чогори зимой

Вершина Чогори летом AFP

Один из альпинистов погиб

Группа из 10 непальских альпинистов впервые в истории покорила горную вершину Чогори (или К2) зимой. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что в течение нескольких недель десятки альпинистов соревновались за покорение второй по высоте горы в мире, самая высокая точка которой расположена на высоте 8 тыс. метров.

Как сообщают журналисты, альпинисты достигли вершины горы К2 в 17:00 по местному времени, однако успех был омрачен смертью испанского альпиниста Серджи Минготе. Мужчина упал и погиб во время подъема на вершину.

Известно, что с момента первой попытки в 1987-1988 годах лишь несколько зимних экспедиций пытались покорить вершину Чогори, которая расположена вблизи китайской границы. Однако до субботы, 16 января, никто не поднимался выше 7 650 метров.

Новости по теме: В Иране из-за снежного шторма погибли восемь альпинистов

Напомним, недавно в Карпатах спасатели на третий день нашли пропавшего туриста, заблудившийся в районе горы Поп Иван Марамороский. Теперь он проходит обследование в Раховской районной больнице, куда его транспортировали спасатели.