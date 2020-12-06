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Военные получат около 300 квартир ко Дню Вооруженных сил Украины, - Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента

Всего за год для более 600 украинских защитников вопрос собственного жилья был полностью решен

Украинские военнослужащие получат примерно 300 квартир ко Дню Вооруженных сил Украины. Об этом глава государства сообщил 6 декабря во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины. 

"Неизменным для нас приоритетом являются социальные вопросы военных и их семей. В первую очередь - обеспечение жильем. Согласно докладу Министерства обороны, около 300 квартир военнослужащие получат ко Дню Вооруженных сил Украины. А всего за год для более 600 наших защитников вопрос собственного жилья решен полностью", - отметил президент.

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Также Зеленский добавил, что в 2021 году запланированы поставки Вооруженным силам Украины значительного объема ракет, артиллерийских боеприпасов, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения и техники. Кроме этого, ВСУ планируют обеспечить модернизированными самолетами, вертолетами, беспилотными авиационными комплексами, кораблями и катерами.

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Напомним, на этой неделе народные депутаты Украины проголосовали за предоставление гарантий государственной защиты военнослужащим Сил специальных операций ВСУ.

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