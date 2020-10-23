Вода, которую в Японии собираются слить из Фокусимы в море, может повредить человеческое ДНК, - "Гринпис"

Воду из Фокусимы планируют сливать в море Фото из открытых источников

После 2022 года Фокусимский резервуар с миллионами тонн зараженной воды переполнится

Зараженная вода из Фукусимской атомной электростанции, которую правительство Японии планирует слить в море, содержит радиоактивное вещество, которое может быть опасным для человеческой ДНК. Об этом сообщает Международная организация охраны окружающей среды "Гринпис" в своем докладе, передает ВВС.

В частности, в природоохранной организации уверяют, что вода содержит "опасный уровень углерода-14, который может потенциально повредить человеческую ДНК", а японское правительство это скрывает. Стоит заметить, что Токио пока не ответил на обвинения.

Тем не менее, некоторые ученые считают, что добросовестно отфильтрованная вода с АЭС, на которой в 2011 году произошла катастрофа, опасности не представляет.

Как известно, после 2022 года, когда резервуар с водой из Фокусимской атомной электростанции переполнится, его будут сливать в море. Правительство убеждено, что, после фильтрации вода потеряет большинство радиоактивных изотопов, однако один из них – тритий – останется.

Ранее сообщалось, что в Японии решили слить в море более миллиона тонн воды с АЭС "Фукусима". Но перед сливом воду тщательно отфильтруют, чтобы избежать проблем с экологией.