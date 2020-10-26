Во время "Народной забастовки" в Беларуси задержали более трехсот человек, - правозащитники

Задержание в Беларуси Радио Свобода

Известно о задержании представителей СМИ

Во время "Народной забастовки" в Беларуси, которая началась в стране в понедельник, 26 октября, по подсчетам правозащитников были задержаны по меньшей мере 300 человек. Об этом белорусская служба Радио Свобода.

Согласно сообщению, протесты и митинги начали утром работники ряда государственных и коммерческих предприятий, а также в учебных заведениях. Кроме этого, на предприятиях и в вузах заявили о забастовках.

По информации правозащитного центра "Вясна", по состоянию на 21:00 уже известно о 308 задержанных в Минске, Борисове, Гродно, Могилеве, Новополоцке, Бресте и других городах.

Также известно, что среди задержанных генеральный директор сайта Onliner Илья Жуковец и разработчик Александр Махоров, сообщил редактор сайта Николай Козлович. Задержан также поэт Эдуард Акулин.

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Напомним, ранее лидер белорусской оппозиция Светлана Тихановская объявила Александру Лукашенко народный ультиматум.

Впоследствии начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил, что экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма.