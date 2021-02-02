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Во Вьетнаме зафиксировали новый штамм коронавируса

Фото из открытых источников

Больных обнаружили в двух провинциях

В провинции Хай Дуонг и Куанг Нине Вьетнама обнаружили новый штамм коронавируса, который похож на вариант, который начал распространяться из Великобритании. Об этом пишет VGP со ссылкой на Национальный институт гигиены и эпидемиологии.

"Национальный институт гигиены и эпидемиологии (NIHE) заявил, что обнаружил новую мутацию коронавирус, подобную штамма, обнаруженного в Великобритании, в образцах пациентов с COVID-19 в провинции Хай Дуонг и Куанг Нине", - говорится в сообщении.

Также врачи недавно подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса, который впервые появился в ЮАР в конце прошлого года.

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Напомним, результаты исследований двух вакцин против коронавируса COVID-19 показали, что зафиксирован в Южной Африке новый штамм болезни более устойчив к антител, вызванных прививкой.

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