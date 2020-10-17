Во Франции заявили, что учителя возле Парижа обезглавил 18-летний уроженец Москвы

Улица, где застрелили злоумышленника Le Parisien

Российское консульство подтвердило личность убийцы

Полиция Франции заявила, что учителя карикатуры на пророка Мухаммеда обезглавил 18-летний Абдулак Анзоров, который родом из Москвы. Об сообщает, ВВС Русская служба и Telegram-канал Baza, ссылаясь на французскую полицию и российское консульство.

"Французская полиция предварительно установила личность застреленного ими мужчины, который ранее обезглавил педагога в окрестностях Парижа. Им оказался 18-летний Абдулак Анзоров", - говориться в сообщении.

Также российское консульство подтвердило, что речь идет об уроженце Москвы Абдулаке Анзорове. Однако французская полиция еще проверяет информацию.

Новости по теме: В Париже неизвестный с ножом ранил 4 человек рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo

Напомним, 17 октября неподалеку от столицы Франции неизвестный перерезал глотку преподавателю средней школы, который во время урока о свободе слова показывал карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда. Учителя нашли обезглавленным неподалеку от учебного заведения.

Позже полиция задержала родителей, дедушку и младшего брата вероятного злоумышленника и провела обыски в квартире подозреваемого.