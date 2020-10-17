Во Франции заявили, что учителя возле Парижа обезглавил 18-летний уроженец Москвы
Российское консульство подтвердило личность убийцы
Полиция Франции заявила, что учителя карикатуры на пророка Мухаммеда обезглавил 18-летний Абдулак Анзоров, который родом из Москвы. Об сообщает, ВВС Русская служба и Telegram-канал Baza, ссылаясь на французскую полицию и российское консульство.
"Французская полиция предварительно установила личность застреленного ими мужчины, который ранее обезглавил педагога в окрестностях Парижа. Им оказался 18-летний Абдулак Анзоров", - говориться в сообщении.
Также российское консульство подтвердило, что речь идет об уроженце Москвы Абдулаке Анзорове. Однако французская полиция еще проверяет информацию.
Напомним, 17 октября неподалеку от столицы Франции неизвестный перерезал глотку преподавателю средней школы, который во время урока о свободе слова показывал карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда. Учителя нашли обезглавленным неподалеку от учебного заведения.
Позже полиция задержала родителей, дедушку и младшего брата вероятного злоумышленника и провела обыски в квартире подозреваемого.