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Во Франции заявили, что преодолели пик второй волны COVID-19

Во Франции замедлили распространение коронавируса Фото из открытых источников

В стране удалось в несколько раз замедлить распространение вируса

Правительство Франции уверило, что после введения общенационального карантина удалось восстановить контроль над эпидемией СOVID-19, и страна преодолела пик второй волны пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран, передает DNA.

"Мы восстановили контроль над эпидемией, и это – хорошая новость", - заявил министр. 

По его словам, ситуация в стране улучшилась благодаря введению усиленного карантина, который позволил замедлить распространение вируса. В частности, жесткие ограничения способствовали уменьшению количества регистрации новых случаев COVID-19.

"Пик пандемии коронавируса может уже быть позади", - заявил французский министр здравоохранения. 

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Однако, он подчеркнул, что несмотря на улучшение, все еще "рано ослаблять коллективные усилия".

К слову, накануне, 15 ноября, во Франции диагностировали 27 228 новых случаев COVID-19. Тогда как в начале ноября показатель составил более 62 тысяч человек. 

Напомним, 6 ноября министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщал, что в реанимациях французских больниц находится более 4 тыс. пациентов, что составляет 85% от общего количества койко-мест. 

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