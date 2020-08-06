Во Франции захватили заложников в отделении банка

По предварительной информации, в заложниках находится 5 человек

Захват банка во Франции Twitter, macha_mcn

В отделении банка в центре французского города Гавр вооруженный пистолетом мужчина взял нескольких заложников. Об этом сообщает Lefigaro.

Отмечается, что в заложниках сейчас находятся 5 человек. Накануне захватчик отпустил одного человека. О цели захвата банка пока что неизвестно, однако, по словам полицейских, мужчина имеет несколько требований, которые он не объявлял.

Сейчас на месте работают правоохранители. Известно, что банк располагается недалеко от городского полицейского участка. По данным журналистов, у мужчины может быть пояс со взрывчаткой, а также он требует мотороллер, чтобы убежать.

Также в СМИ появилась информация со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что захватчику 34 года, он имеет психиатрические расстройства, а также причастен к уголовному производству за похищение, насильственное заключение и ношение оружия. Однако официально эти данные не подтверждены.

Напомним, 3 августа в центре Киева мужчина захватил заложника и угрожал взорвать отделение банка.

Позже сообщалось, что киевского захватчика банка в бизнес-центре "Леонардо" задержали. По словам корреспондента телеканала ZIK, который находился в помещении, где забаррикадировался злоумышленник, мужчина попросил называть себя "святым духом".

Вчера, 5 августа, стало известно, что гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение банка в Киеве, арестовали на 2 месяца без права внесения залога.