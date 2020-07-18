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Во Франции загорелся средневековый кафедральный собор Петра и Павла

Собор в Нанте, утро 18 июля Le Parisien

Собор загорелся через год после пожара в Нотр-Даме

В субботу утром, 18 июля, в городе Нант, что во Франции, загорелся средневековый кафедральный собор Петра и Павла. Об этом сообщает французское издание Le Parisien

Как отмечается, пожар в соборе вспыхнул примерно в 07:30 по местному времени (08:30 по Киеву). После чего огонь начал быстро распространяться старинным зданием. Впоследствии на место происшествия прибыли пожарные, которые приступили к тушению пожара. Сейчас огонь локализовано, однако ликвидация продолжается.

По предварительно информации, на месте происшествия находятся около ста спасателей, которые борются с пламенем с помощью пожарных лестниц. В связи с этим пожарная служба департамента Атлантическая Луара призвала население не приближаться к месту происшествия. Причины возгорания устанавливают.

Заметим, в 1972 году Нантский собор уже был частично разрушен огнем. Инцидент случился во время ремонта крыши, когда перевернули факел. В целом этот собор строился на протяжении 457 лет (с 1434 по 1891 год).

Напомним, вечером 15 апреля 2019 года в центре Парижа произошел масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери. В итоге обвалился главный шпиль и разрушились деревянные конструкции перекрытия крыши. Однако, через некоторое время уничтоженный пожаром Собор Парижской Богоматери начали восстанавливать.

Также криминалисты, которые работали на месте пожара в соборе Парижской Богоматери, назвали его вероятную причину.

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