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Во Франции задержали родственников мужчины, убившего учителя за карикатуры на пророка Мухаммеда

Правоохранители провели обыски в квартире подозреваемого

Школа во Франции, близ которой убили учителя AFP

Во Франции задержали пятерых родственников мужчины, который обезглавил учителя истории и географии под Парижем. Об этом сообщает Le Parisien.

Отмечается, что правоохранители задержали родителей, дедушку и младшего брата вероятного злоумышленника. При этом предполагается, что брат подозреваемого мог учиться у погибшего учителя.

Кроме того, полиция задержала еще четверых человек, среди которых и отец ученика, который снимал видео с критикой учителя за использование карикатур на пророка Мухаммеда для демонстрации проявлений свободы слова.

В то же время представители правоохранительных органов провели обыск в квартире подозреваемого и изъяли телефоны и компьютеры. Специалисты планируют получить доступ к информации о том, чем занимался парень перед убийством.

Сейчас в школу, в которой работал учитель, приносят цветы. При этом коллеги погибшего вышли на акцию солидарности.

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Напомним, вчера, 16 октября, неподалеку от столицы Франции неизвестный перерезал глотку преподавателю средней школы, который во время урока о свободе слова показывал карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда. Учителя нашли обезглавленным неподалеку от учебного заведения.

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