Во Франции задержали родственников мужчины, убившего учителя за карикатуры на пророка Мухаммеда
Правоохранители провели обыски в квартире подозреваемого
Во Франции задержали пятерых родственников мужчины, который обезглавил учителя истории и географии под Парижем. Об этом сообщает Le Parisien.
Отмечается, что правоохранители задержали родителей, дедушку и младшего брата вероятного злоумышленника. При этом предполагается, что брат подозреваемого мог учиться у погибшего учителя.
Кроме того, полиция задержала еще четверых человек, среди которых и отец ученика, который снимал видео с критикой учителя за использование карикатур на пророка Мухаммеда для демонстрации проявлений свободы слова.
В то же время представители правоохранительных органов провели обыск в квартире подозреваемого и изъяли телефоны и компьютеры. Специалисты планируют получить доступ к информации о том, чем занимался парень перед убийством.
Сейчас в школу, в которой работал учитель, приносят цветы. При этом коллеги погибшего вышли на акцию солидарности.
Напомним, вчера, 16 октября, неподалеку от столицы Франции неизвестный перерезал глотку преподавателю средней школы, который во время урока о свободе слова показывал карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда. Учителя нашли обезглавленным неподалеку от учебного заведения.