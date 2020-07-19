Во Франции задержали подозреваемого в поджоге собора в Нанте

Собор в Нанте EPA

Мужчину задержали для проверки, весомых доказательств его вины пока нет

Во Франции задержали мужчину, которого заподозрили в возможном поджоге собора святых Петра и Павла в городе Нант. Об этом заявил прокурор, который занимается расследованием этого дела, сообщает BFMTV.

Так, 18 июля произошел пожар в католическом кафедральном соборе Нантской епархии. После ликвидации огня правоохранители задержали 39-летнего мигранта, который работал волонтером в соборе и отвечал за закрытие дверей на ключ в день пожара.

Поврежденный пожаром Нантский собор Фото из открытых источников

Поврежденный пожаром Нантский собор Фото из открытых источников

Поврежденный пожаром Нантский собор Фото из открытых источников

Отмечается, что мужчину задержали для проверки "противоречий в его расписании". В частности, прокурор отметил, пока речь идет лишь о задержке в рамках проверки, поэтому говорить о ее выводах рано.

В настоящее время продолжается следствие на научном и криминалистическом уровне. Специалисты просматривают видео с камер наблюдения, а на месте работает техника и эксперты по пожарной безопасности. Кроме этого, специалисты начали исследовать интерьер собора и особенности электроустановки.

Напомним, в субботу утром, 18 июля, во французском городе Нант загорелся средневековый кафедральный собор Петра и Павла. Огонь начал быстро распространяться старинным зданием и уничтожил значительную часть убранства храма, а также нарушил прочность здания.

Того же дня пожар в соборе ликвидировали, его реставрацию планируют начать в ближайшее время.