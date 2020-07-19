Во Франции задержали подозреваемого в поджоге собора в Нанте
Мужчину задержали для проверки, весомых доказательств его вины пока нет
Во Франции задержали мужчину, которого заподозрили в возможном поджоге собора святых Петра и Павла в городе Нант. Об этом заявил прокурор, который занимается расследованием этого дела, сообщает BFMTV.
Так, 18 июля произошел пожар в католическом кафедральном соборе Нантской епархии. После ликвидации огня правоохранители задержали 39-летнего мигранта, который работал волонтером в соборе и отвечал за закрытие дверей на ключ в день пожара.
Отмечается, что мужчину задержали для проверки "противоречий в его расписании". В частности, прокурор отметил, пока речь идет лишь о задержке в рамках проверки, поэтому говорить о ее выводах рано.
В настоящее время продолжается следствие на научном и криминалистическом уровне. Специалисты просматривают видео с камер наблюдения, а на месте работает техника и эксперты по пожарной безопасности. Кроме этого, специалисты начали исследовать интерьер собора и особенности электроустановки.
Напомним, в субботу утром, 18 июля, во французском городе Нант загорелся средневековый кафедральный собор Петра и Павла. Огонь начал быстро распространяться старинным зданием и уничтожил значительную часть убранства храма, а также нарушил прочность здания.
Того же дня пожар в соборе ликвидировали, его реставрацию планируют начать в ближайшее время.