Во Франции задержали еще одного злоумышленника, готовившего нападение на граждан
Задержанным оказался гражданин Афганистана
Во французском Лионе правоохранители задержали мужчину с ножом, который хотел напасть на граждан. CNews.
В частности, злоумышленник был задержан вблизи станции Перраш, при нем был 30-сантиметровый нож. Задержанным оказался гражданин Афганистана.
По информации полиции, мужчина намеревался совершить нападение в трамвае.
Полицейские планируют исследовать телефон злоумышленника, чтобы найти мотивы запланированного нападения.
Напомним, ранее во французской Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих возле базилики Нотр-Дам. Отмечается, что в результате инцидента погибли три человека, а еще несколько человек получили ранения.
Позже во Франции совершили еще одно нападение на людей. В Авиньоне неизвестный набросился с ножом на полицейских.