Во Франции задержали еще одного злоумышленника, готовившего нападение на граждан

Полиция Франции Фото из открытых источников

Задержанным оказался гражданин Афганистана

Во французском Лионе правоохранители задержали мужчину с ножом, который хотел напасть на граждан. CNews.

В частности, злоумышленник был задержан вблизи станции Перраш, при нем был 30-сантиметровый нож. Задержанным оказался гражданин Афганистана.

По информации полиции, мужчина намеревался совершить нападение в трамвае.

Полицейские планируют исследовать телефон злоумышленника, чтобы найти мотивы запланированного нападения.

Напомним, ранее во французской Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих возле базилики Нотр-Дам. Отмечается, что в результате инцидента погибли три человека, а еще несколько человек получили ранения.

Позже во Франции совершили еще одно нападение на людей. В Авиньоне неизвестный набросился с ножом на полицейских.