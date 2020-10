Во Франции выстрелили в православного священника

Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением живота

В субботу, 31 октября, в французском Лионе вблизи Греческой православной церкви напали на православного священника. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Как отмечается, инцидент произошел на улице Сен-Лазар. По предварительной информации, 52-летний протоиерей греческой национальности вечером закрывал церковь. Во время этого нападающий дважды выстрелил из дробовика ему в живот и убежал.

Впоследствии священнику оказали помощь на месте, после чего его госпитализировали.

Сейчас нападавшего разыскивают правоохранители, а вокруг места нападения установлен охранный периметр. Обстоятельства и другие подробности инцидента устанавливаются.

BREAKING - Massive manhunt for the terrorist who shot an Orthodox priest in a Greek church in #Lyon is now underway.pic.twitter.com/zBhYOzRNst