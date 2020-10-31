Во Франции выстрелили в православного священника
Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением живота
В субботу, 31 октября, в французском Лионе вблизи Греческой православной церкви напали на православного священника. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Как отмечается, инцидент произошел на улице Сен-Лазар. По предварительной информации, 52-летний протоиерей греческой национальности вечером закрывал церковь. Во время этого нападающий дважды выстрелил из дробовика ему в живот и убежал.
Впоследствии священнику оказали помощь на месте, после чего его госпитализировали.
Сейчас нападавшего разыскивают правоохранители, а вокруг места нападения установлен охранный периметр. Обстоятельства и другие подробности инцидента устанавливаются.
BREAKING - Massive manhunt for the terrorist who shot an Orthodox priest in a Greek church in #Lyon is now underway.pic.twitter.com/zBhYOzRNst— Disclose.tv (@disclosetv) October 31, 2020
Напомним, 29 октября во французской Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих у базилики Нотр-Дам. Позже было совершено еще одно нападение: в Авиньоне неизвестный набросился с ножом на полицейских.
В связи с этим в стране объявили самый высокий уровень террористической угрозы.