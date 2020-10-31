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Во Франции выстрелили в православного священника

Греческая православная церковь в Лионе, где произошло нападение Google Street View

Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением живота

В субботу, 31 октября, в французском Лионе вблизи Греческой православной церкви напали на православного священника. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Как отмечается, инцидент произошел на улице Сен-Лазар. По предварительной информации, 52-летний протоиерей греческой национальности вечером закрывал церковь. Во время этого нападающий дважды выстрелил из дробовика ему в живот и убежал.

Впоследствии священнику оказали помощь на месте, после чего его госпитализировали.

Сейчас нападавшего разыскивают правоохранители, а вокруг места нападения установлен охранный периметр. Обстоятельства и другие подробности инцидента устанавливаются. 

 

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Напомним, 29 октября во французской Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих у базилики Нотр-Дам. Позже было совершено еще одно нападение: в Авиньоне неизвестный набросился с ножом на полицейских.

В связи с этим в стране объявили самый высокий уровень террористической угрозы. 

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