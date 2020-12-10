Во Франции вводят комендантский час из-за увеличения случаев COVID-19

DW

Ограничение будет действовать шесть недель, в том числе и в новогоднюю ночь

Из-за увеличения темпов распространения COVID-19 с 15 декабря на территории Франции с восьми вечера до семи утра будет действовать комендантский час. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, сообщает DW.

Согласно сообщению, запрет выходить из дома будет действовать в течение шести недель, исключений не будут делать даже для новогодней ночи.

По словам французского премьера, семьям разрешат посещать родственников во время празднования католического Рождества - 25 декабря.

Кроме этого, в течение как минимум трех недель развлекательные и культурные заведения, включая кинотеатры, театры и музеи в стране будут оставаться закрытыми. Ранее хотели возобновить работу этих заведений с 15 декабря.

Следует заметить, что по состоянию на вечер 10 декабря во Франции было подтверждено почти 2,4 млн случаев заражения COVID-19, более 56 тыс. человек скончались.

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Напомним, ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что врачи и ученые опасаются третьей волны коронавируса в стране.