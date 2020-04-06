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Во Франции ввели цифровое разрешение на передвижение во время карантина

Иллюстрированное фото из открытых источников

Цифровое разрешение на передвижение доступно с сегодняшнего дня, 6 апреля

Правительство Франции с сегодняшнего дня ввело цифровое разрешение на передвижение во время карантина из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

"С понедельника, 6 апреля, цифровое разрешение доступно для использования гражданами", - говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня французы смогут скачать соответствующее разрешение с помощью цифрового приложения на свой телефон.

В то же время, Le Figaro передает, что глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал граждан уважать общий карантин и "не расслабляться".

"65 миллионов французов обычно придерживаются карантина. Всего правоохранители проверили 8,2 миллиона французов и составили 480 тысяч административных протоколов", - отметил Кастанер.

Ранее сообщалось, что во вторник, 7 апреля, во Франции планируют начать проведение клинических исследований по переливанию плазмы крови от людей, которые вылечились от COVID-19, пациентам с острой фазой заболевания.

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