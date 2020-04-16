Во Франции во время учебного полета разбился военный вертолет, есть погибшие и пострадавшие

Le Depeche

Экипаж и пятеро пассажиров были военными полка боевых вертолетов из состава Сухопутных войск ВС Франции

На юге Франции во время учебного полета упал военный вертолет, в результате чего двое человек погибли, а еще пятеро получили травмы.

Об этом сообщает Le Depeche.

Очевидцем трагедии стал местный фермер, проживающий на расстоянии ста метров от места падения вертолета.

Он и позвонил спасателям, которые приехали на место происшествия.

Известно, что военно-транспортный вертолет "Кугуар" упал посреди сельскохозяйственных угодий в холмистой и лесистой местности вблизи села Буиль-Девант.

Как установили впоследствии, экипаж и пятеро пассажиров были военными 5-го полка боевых вертолетов из состава Сухопутных войск ВС Франции.

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Всех раненых доставили в медучреждения Тарбе и Тулузы.

В настоящее время проводится расследование авиакатастрофы.

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Как сообщалось ранее, в Австралии произошла авария легкомоторного самолета, что привело к гибели пятерых человек.