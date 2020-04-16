Во Франции во время учебного полета разбился военный вертолет, есть погибшие и пострадавшие
Экипаж и пятеро пассажиров были военными полка боевых вертолетов из состава Сухопутных войск ВС Франции
На юге Франции во время учебного полета упал военный вертолет, в результате чего двое человек погибли, а еще пятеро получили травмы.
Об этом сообщает Le Depeche.
Очевидцем трагедии стал местный фермер, проживающий на расстоянии ста метров от места падения вертолета.
Он и позвонил спасателям, которые приехали на место происшествия.
Известно, что военно-транспортный вертолет "Кугуар" упал посреди сельскохозяйственных угодий в холмистой и лесистой местности вблизи села Буиль-Девант.
Как установили впоследствии, экипаж и пятеро пассажиров были военными 5-го полка боевых вертолетов из состава Сухопутных войск ВС Франции.
Всех раненых доставили в медучреждения Тарбе и Тулузы.
В настоящее время проводится расследование авиакатастрофы.
Как сообщалось ранее, в Австралии произошла авария легкомоторного самолета, что привело к гибели пятерых человек.