Во Франции умер автор образов Астерикса и Обеликса - Альбер Удерцо

"Альбер Удерзо умер во сне в своем доме в Нойле после сердечного приступа, который не был связан с коронавирусом. Он был очень уставший последние несколько недель", — сообщил зять Удерзо.

Справка:

Альбер Удерзо родился 25 апреля 1927 года во Франции. При рождении он имел по шесть пальцев на каждой руке — аномалия, исправлена хирургической операцией. Также, когда Удерзо был ребенком, оказалось, что он частичный дальтоник: не различает красный от зеленый цвета. В детстве он открыл для себя комиксы про Микки-Мауса, которые публиковали в Petit Parisien.

Во время Второй мировой войны молодой Удерзо перебрался в Бретань, где он работал на ферме и помогал отцу в торговле мебелью.

Карьеру художника начал в Париже в 1945 году, где создал комиксы Фламберже (совместно с Эм-Ре-Вилем) и Клопинар. В 1947-1948 Альберт нарисовал комиксы Беллуа (совместно с Жаном-Мишелем Шарлье), Айрис Бак и Принц Роллан.

В 1951 Удерзо знакомится с писателем Рене Госинни и они начинают работу в парижском офисе бельгийской компании "Уорлд Пресс". Их первым совместным проектом стал комикс Жан Пистолет.

В 1959 году вместе с другими художниками они основывают журнал "Пилот", в котором Госинни стал директором, а Удерзо - художественным директором.

28 октября того же года выходит первый номер журнала в котором впервые появляется Астерикс и через два года, в 1961 выходит комикс Астерикс из Галлии.

Альбер Удерзо и его герои, Астерикс и Обеликс из открытых источников

Астерикс и Обеликс из открытых источников

В 1967 комиксы про Астерикса становятся настолько популярными, что Госинни и Удерзо решили полностью посвятить себя своему герою и отказались от других проектов.

В 1985 году Альбер Удерзо стал Кавалером Ордена Почетного легиона.