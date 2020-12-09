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Во Франции учебная операция спасателей закончились авиакатастрофой: погибли 5 человек

Вертолет Eurocopter EC135

 Фото из открытых источников

Вертолет осуществлял поисково-спасательную операцию в Альпах

Во Французских Альпах возле города Бонвиар произошла авиакатастрофа  при участии спасателей, 5 человек экипажа не смогли спастись. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, вертолет Eurocopter EC135 принадлежал местной компании Service Aérien Français. Он выполнял миссию в рамках учебной поисково-спасательной операции. Всего в ней участвовали 40 человек и 3 вертолета.

На борту разбившегося самолета находился экипаж в составе 6 человек, среди которых 2 пилота, 2 оператора лебедки и 2 спасателя. Пятеро из них погибли на месте. Спастись удалось лишь одному руководителю, который заблаговременно покинул борт. Его нашли пешие отряды спасательных подразделений. Мужчина получил сложные ранения и сейчас находится в больнице.

Вероятной причиной авиакатастрофы могли стать погодные условия. Как сообщает BBC, вертолет мог не добраться до места назначения из-за плохой видимости, вызванной густым туманом.

Власти Франции, в частности, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин, пообещали посетить место катастроф.

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Напомним, что ранее в Украине на Киевщине упал самолет. Пострадали два человека, причиной считают нарушение правил безопасности.

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