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Во Франции студентка получила условный срок за комментарий с оправданием обезглавливания учителя

Школа во Франции, близ которой убили учителя AFP

Девушка писала, что смерть учителя оправдана

Во Франции 19-летнюю студентку из города Безансон приговорили к четырем месяцам условного наказания по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщает L'Est Republicain.

Отмечается, что девушка написала комментарий под заметке указанного издания о общенациональную акцию в честь учителя, которого обезглавили под Парижем. Тогда студентка написала, что эта смерть оправдана, а также поддержала родственников нападавшего.

Французские правоохранители получили сообщение об этом комментарии и через несколько дней задержали и допросили студентку.

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На судебном заседании девушка извинилась за свои слова, и заявила, что написала комментарий после того, как посмотрела критическое видео отца одного из учеников убитого учителя, который выступал против показа карикатур пророка Мухаммеда. "Я против того, что написала. Я не хотела подстрекать других людей к ненависти... Когда я поняла свою ошибку, то самостоятельно все удалила. Я не знаю, что со мной произошло. Меня так не воспитывали", — высказалась подсудимая.

В то же время правоохранители проверили компьютер и телефон студентки и не обнаружили никаких связей с террористами. При этом прокуроры сказали, что "надеются, что это был момент безумия" и просили суд назначить девушке 6 месяцев условного срока и общественные работы на 180 часов в течение 18 месяцев. Однако суд назначил четыре месяца условно, а также обязал студентку за свой счет пройти курс гражданского поведения, в котором речь пойдет о ценностях французского общества.

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Напомним, 16 октября неподалеку от столицы Франции неизвестный перерезал горло преподавателю средней школы, который во время урока о свободе слова показывал карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда. Учителя нашли обезглавленным неподалеку учебного заведения.

Позже полиция задержала родителей, дедушку и младшего брата предполагаемого злоумышленника и провела обыски в квартире подозреваемого. 

Впоследствии правоохранители заявили, что учителя за показ карикатуры на пророка Мухаммеда обезглавил 18-летний Абдулак Анзоров, который родом из Москвы.

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