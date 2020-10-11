Во Франции столкнулись легкомоторные самолеты, 5 человек погибли

Один из самолетов приземлился во дворе частного дома

Во Франции произошло столкновение 2 легкомоторных самолета, в результате чего погибло 5 человек. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 10 октября, около 16:30 по местному времени. Меньший самолет, в котором находилось два человека, приземлился на территории одного из частных домов в городе Лош. Как сообщают свидетели, воздушное судно вспыхнуло после падения.

В то же время более крупный самолет, Diamond DA40, приземлился на расстоянии более 100 метров в безлюдном районе. На борту было трое туристов. "Все пять причастных людей погибли", – сказали в администрации города.

Сейчас известно, что местная полиция начала расследование инцидента. Место катастрофы заблокировали, а жителям на время приказывали оставаться в своих домах. "Вокруг Лоша никогда нет воздушного движения, это невероятная авария", – высказался мэр города Марк Анжено.

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Напомним, не так давно в сумской области вблизи села Дьяковка Бурынского района упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб пилот. Тогда других пострадавших или погибших на месте происшествия не было.