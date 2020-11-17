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Во Франции рождественские елки признали "товаром первой необходимости" и начали их продажу

Фото из открытых источников

Вскоре правительство опубликует указ, в котором будут изложены правила продажи рождественских елок в условиях изоляции

Во Франции с 20 ноября начнут продавать рождественские елки, что стало возможным после того, как правительство объявило их "товаром первой необходимости". Об этом сообщает The Local.

"Это очень важно для французских семей, детей и всего сектора. Сектор становится организованным, производители усиленно работают", - сказал министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди.

Как отмечается, на прошлой неделе правительство объявило, что рождественские елки будут считаться "предметами первой необходимости", а это значит, что их продажа и покупка не будут запрещены действующими в настоящее время правилами изоляции.

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Денорманди подчеркнул, что продажи должны осуществляться в основном на улице. В качестве мест для продажи были предложены садовые центры, открытые рынки и автостоянки супермаркетов.

Правительство заявило, что вскоре опубликует указ, в котором изложены правила продажи рождественских елок в условиях изоляции, но во вторник утром этот указ еще не был опубликован.

Накануне вечером Денорманди заявил, что указ будет опубликован "на этой неделе".

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Ранее сообщалось, что правительство Франции намерено начать вакцинацию населения против коронавируса в январе 2021 года.

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