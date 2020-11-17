Во Франции рождественские елки признали "товаром первой необходимости" и начали их продажу

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Вскоре правительство опубликует указ, в котором будут изложены правила продажи рождественских елок в условиях изоляции

Во Франции с 20 ноября начнут продавать рождественские елки, что стало возможным после того, как правительство объявило их "товаром первой необходимости". Об этом сообщает The Local.

"Это очень важно для французских семей, детей и всего сектора. Сектор становится организованным, производители усиленно работают", - сказал министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди.

Как отмечается, на прошлой неделе правительство объявило, что рождественские елки будут считаться "предметами первой необходимости", а это значит, что их продажа и покупка не будут запрещены действующими в настоящее время правилами изоляции.

Денорманди подчеркнул, что продажи должны осуществляться в основном на улице. В качестве мест для продажи были предложены садовые центры, открытые рынки и автостоянки супермаркетов.

Правительство заявило, что вскоре опубликует указ, в котором изложены правила продажи рождественских елок в условиях изоляции, но во вторник утром этот указ еще не был опубликован.

Накануне вечером Денорманди заявил, что указ будет опубликован "на этой неделе".

Ранее сообщалось, что правительство Франции намерено начать вакцинацию населения против коронавируса в январе 2021 года.