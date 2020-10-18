Во Франции разрабатывают стратегию реагирования на угрозы преподавателям после обезглавливания учителя

Премьер-министр Франции Жан Кастекс Фото из открытых источников

По словам премьер-министра, убийство учителя – это нападение на Францию и свободу слова

Правительство Франции работает над созданием эффективной стратегии реагирования на угрозы, которые могут поступать в адрес учителей. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в интервью Le Journal du Dimanche.

По словам Кастекса, после обезглавливания учителя под Парижем власть тесно работает с педагогами, чтобы как можно скорее добиться конкретных действий. "Государство выполнит взятые на себя обязательства, отвечая врагам самым решительным образом. Сегодня я хочу, чтобы учителя знали, что перед лицом этого ужасного преступления за ними стоит вся страна", – сказал премьер.

В то же время глава французского правительства считает, что трагедия с нападением на учителя – это нападение на Францию и свободу слова. "Эта трагедия затрагивает каждого из нас, потому что атакована Республика. Нападению подверглись свобода слова и совести, свобода преподавания, которые являются основой нашего республиканского пакта. Но исламистский терроризм никогда не победит, потому что свобода будет сильнее", – высказался Кастекс.

На вопрос журналистов о том, нужно ли изучать карикатуры на пророка Мухаммеда в школе, Кастекс заявил, что учителя должны сами решать, обсуждать их на уроках. "Но несомненным является то, что те, кто преподают знания нашим детям, должны оставаться свободными в этом. Эта свобода не подлежит обсуждению... Пресса вольна это делать, и задача в том, чтобы так было всегда. Именно потому, что мы являемся демократией, потому что у нас есть независимая пресса, мы становимся мишенью для тех, кто подчиняется мракобесию и тоталитарной идеологии", – добавил премьер-министр.

Напомним, 17 октября неподалеку от столицы Франции неизвестный перерезал глотку преподавателю средней школы, который во время урока о свободе слова показывал карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда. Учителя нашли обезглавленным неподалеку учебного заведения.

Позже полиция задержала родителей, дедушку и младшего брата предполагаемого злоумышленника и провела обыски в квартире подозреваемого.